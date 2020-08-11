60-летний мужчина продавал каннабис.

Как рассказали в ГУНП, факт сбыта зафиксировали сотрудники Киевского райотдела полиции в рамках работы по уголовному делу за производство и продажу наркотиков."В ходе обыска квартиры по месту жительства 60-летнего злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, а также две бутылки с наслоением вещества коричневого цвета и семена.Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - прокомментировали в ведомстве.