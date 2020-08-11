Регион не соответствует критериями Минздрава.

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали данные эпидситуации в регионах страны, согласно которым Харьковская область, по состоянию на 11 августа, не соответствует минимальным критериям послабления карантинных ограничений.Как сообщают в Минздраве, переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным показателям."Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19. На сегодняшний день Харьковская область этим критериям не соответствует", - рассказали в правительстве.