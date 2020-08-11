Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект уже возвращен с подписью главы государства 11 августа.

14 июля 248 народных депутатов Украины поддержал во втором чтении законопроект №2285-д. Позже, 27 июля, он был подписан спикером парламента, а на следующий день направлен на подпись главе государства.Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, а также игры в покер через интернет.Также разрешается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных гостиниц, а для других населенных пунктов допускается размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. При этом депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 м от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.Закон также предполагает онлайн-систему мониторинга игровых автоматов.