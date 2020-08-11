Среди покупок чиновника - 14 земельных участков, шесть домов и два Лексуса.

Как сообщают харьковские журналисты , со ссылкой на опубликованную декларацию чиновника, новый директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной государственной администрации Дмитрий Мирный в прошлом году приобрел 14 земельных участков, шесть домов в Харькове, а также автомобили Lexus RX300 и Lexus NX200Согласно декларации, за 2019 год чиновник заработал 50 тысяч 400 гривен, а также указал средства от продажи движимого и недвижимого имущества на общую сумму 2 828 207 гривен. Наличными семья хранит 620 000 гривен и 14 000 долларов.Напомним, 7 августа глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер подписал распоряжение о назначении Дмитрия Мирного на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА.