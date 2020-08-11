Предварительно, один из участников аварии был пьян.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ранним утром 11 августа на перекрестке проспекта Петра Григоренко и Стадионного проезда водитель автомобиля «Daewoo» столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу."По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.