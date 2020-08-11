Огнем уничтожено 3,5 гектара природных систем

Как рассказали в ГСЧС, за минувшие сутки в Харьковской области произошло 19 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 3,5 га."Например, в 15:55 спасатели 42-й Государственной пожарно-спасательной части были вызваны на тушение сухой травы вблизи города Балаклея.. На месте происшествия они установили, что сухостой горит на площади 300 кв.м. В 16:45 пожарные ликвидировали огонь, не дав ему добраться человеческих жилищ", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.В ведомстве напомнили, что учитывая погодные условиям жителям Харьковской области необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, чтоб не провоцировать пожары в природных экосистемах."Чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожары жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, а также лесных насаждений", - подчеркнули в ведомстве.