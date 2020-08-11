Работники полиции изъяли 14 игровых автоматов, рулетку, системный блок и видеодекодер.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, о работе незаконного заведения на улице Валентиновской, по спецлинии «102» сообщил гражданин. По адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, которые обнаружили по месту вызова работающее незаконное игровое заведение.В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Если вина организаторов незаконного бизнеса будет доказана, их ждет штраф от 170 тысяч до 680 тысяч гривен.