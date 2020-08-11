Всемирный день льва отмечают ежегодно сегодня во всем мире. Несмотря на то, что эти животные - символ силы и величия, они нуждаются в нашей защите.

Единственным, кто в природе посягает на пространство льва, является человек. Из-за наступления цивилизации, охотничьи территории диких зверей сокращаются, а затем уменьшается количество представителей этого вида.В наше время в дикой природе львы сохранились в национальных парках Африки и Северо-Западной Индии. И осталось всего менее 20 000 особей. В Харьковском зоопарке львы появились в 20-х годах прошлого века. Их, вместе с леопардами, тиграми и пантерами, привезли из немецкого Гамбурга, что в то время было незаурядным событием - рассказали в Харьковском зоопарке.Подробности в сюжете Вечірніх новин.