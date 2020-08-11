Народный депутат встретилась с представителями громады Балаклеи и Барвенково.Народный депутат Украины встретилась с жителями Балаклеи и Барвенково, у которых сегодня возникла масса проблем, связанных непрофессиональными управленческими решениями региональной власти. В частности, в период кризиса людям подняли цены на проезд более чем в два раза.
«Во время кризиса долг государства - принимать решения, которые защищают людей. Вместо этого выходит наоборот. В период карантина и нестабильной экономической ситуации, областная власть допустила повышение стоимости проезда в пригородных поездах более чем в 2 раза.
Говорили эмоционально. И это понятно, поскольку комфортнее и безопаснее поезда не стали, а их количество резко уменьшилось. Просто подняли стоимость проезда, без объяснений и беседы с людьми.
Все последние годы я была категорически против такого подхода, и мы не позволяли этого делать. Для многих людей электрички - это не единственный вид транспорта, а сейчас, когда зарплата практически не растет и уровень безработицы вырос вдвое, эта ситуация возмущает людей.
Хорошо пообщалась по всем другим вопросам, которые волнуют людей и требуют немедленного реагирования. По всем поднятым вопросам будет моя реакция. Внимание и поддержку гарантирую. Благодарна за правду», - написала Светличная на своей официальной странице в Facebook.