События В коллективе СхідОпера - вспышка инфекции COVID-19 (видео) Вечерний Харьков 20:19 142 Количество заболевших достигло шести человек. Подробности в сюжете Телеканала "р1" Читайте также «Областная инфекционная больница переполнена», - Владимир Корсунов (видео) В Харьковской области задержали двух братьев, подозреваемых в убийстве человека В Харьковской области фиксируют рост количества пожаров в экосистемах (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Областная инфекционная больница переполнена», - Владимир Корсунов (видео) События 21:00 Лента новостей «Областная инфекционная больница переполнена», - Владимир Корсунов (видео) 21:00 В коллективе СхідОпера - вспышка инфекции COVID-19 (видео) 20:19 В Харьковской области задержали двух братьев, подозреваемых в убийстве человека 20:11 В Харьковской области фиксируют рост количества пожаров в экосистемах (видео) 19:12 «Во время кризиса обязанность государства - принимать решения, которые защищают людей», - Светличная 18:23 В Харьковском зоопарке отметили Всемирный день льва (видео) 17:30 Полиция прикрыла в Харькове зал с игровыми автоматами 17:03