Тело умершего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили 30 июня в поле возле села Панасовка Коломакского района.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП, следователи установили, что к убийству причастны два брата 42 и 44 лет, жители села Панасовка. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. В ходе ссоры злоумышленники избили гостя, а когда он потерял сознание, один из них ударил потерпевшего ножом. Тело умершего они вынесли в поле, а орудие убийства спрятали."11 августа сотрудники полиции разоблачили злоумышленников. В ходе санкционированного обыска у них дома полицейские изъяли орудие преступления - нож и одежду, в которой один из мужчин был в день убийства. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления", - сообщили в ведомстве.