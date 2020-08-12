Спасатели 20 раз выезжали на тушение возгораний на открытых территориях.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за минувшие сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение возгорений кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила около 15 гектар."Наибольший среди таких пожаров произошел возле села Бражковка Изюмского района в 13:22. Там на открытой территории горела трава и кустарники на площади 8 гектар. В 14:50 пожар удалось локализовать, а окончательно потушить лишь в 21:00. Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет. Причина возникновения пожара неосторожное обращение с огнем", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям