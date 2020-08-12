Полевой выход артиллерии Восточного оперативно-территориального объединения в самом разгаре. В нем принимают участие артиллерийские подразделения воинских частей 3057, 3035 и 3017.

Как рассказали в отделе коммуникации и информации, о сновной целью полевого выхода является повышение слаженности подразделений, их боевой готовности и полевой выучки в ходе выполнения огневых задач по поражению неподвижных целей с закрытой огневой позиции.«Для качественной подготовки воинов-артиллеристов были развернуты учебные места по подготовке орудийных расчетов, вычислителей, разведчиков и связистов. Офицеры-артиллеристы выполняют огневые задачи на малом артиллерийском полигоне. Во время занятий взводы отрабатывают выбор и подготовку командно-наблюдательного пункта для ведения разведки, осуществляется выбор огневых позиций. Также проводятся занятия, где каждый военнослужащий получает индивидуальную, а подразделение - общую оценки. В полевых условиях военнослужащие отрабатывали приведение орудий к бою, установку пушечного прицела, ориентирование орудий, построения параллельного веера, определяли наименьшие прицелы. Именно полевой выход артиллерийских подразделений считается одной из основных форм полевой выучки личного состава», - сообщают военные.«Все это познается только на практике. Практикуем все эти упражнения с весны. За время службы меня научили работать в должности командира орудия и наводчика, умею работать с телескопической артиллерийской буссолью. Я побывал во всех ролях: все свои навыки и знания получил на полигоне. Всегда интересно узнавать что-то новое, новые какие-то нюансы. Как мы создаем слаженный расчет, чтобы все понимали друг друга с полуслова? Если человек быстро и хорошо считает, то из него получается хороший командир орудия, если он быстрый и моторный, то ставим на наводчика, там нужно все сделать точно. Вот по такому принципу готовим свою команду», - рассказал старший наводчик солдат Дмитрий Марчук