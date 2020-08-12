Закупка моющих средств, антисептиков и дезинфекторов для школ и детских садов, в том числе в Харькове и области, должна происходить исключительно за средства государственного фонда борьбы с коронавирусом, считает народный депутат Украины Юлия Светличная.

Юлия Светличная не согласна с решением правительства, которое всю ответственность за соблюдение карантинных мер в школах и детских садах переложило на местные бюджеты и руководство учебных заведений.– Правительство определилось, как будут работать школы и детские сады с 1 сентября. При этом школы должны самостоятельно приобретать антисептики, термометры, санитайзеры, контейнеры для использованных масок. Деньги на это, согласно позиции Министерства образования и науки, должны быть выделены из местных бюджетов, – говорит народный депутат. – Школы и садики и без того катастрофически недофинансированы, в местных бюджетах тоже сейчас не все гладко. На местах просто может не быть средств для закупки вышеуказанных товаров. Таким образом, эти нормы вынуждены будут обеспечивать родители за свой счет.По мнению Юлии Светличной, подобная ситуация недопустима.– Так не должно быть! – считает народная избранница. – Закупка моющих средств, антисептиков, бумажных полотенец, дезинфекторов должна происходить исключительно за средства государственного фонда борьбы с коронавирусом. Соблюдение карантинных норм не должно стать финансовой проблемой для родителей.