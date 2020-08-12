Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен уже с 1 сентября 2020 года, говорится на сайте Верховной Рады. Эксперты считают, что это популизм накануне выборов.Верховная Рада может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в августе, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее словам, основным источником для финансирования повышения минимальной зарплаты станет в первую очередь экономия на обслуживании госдолга.
Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает двукратное повышение минимальной зарплаты в 2021 году — сначала до шести тысяч гривен, а затем до шести с половиной тысяч. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год.
Опыт повышения минимальной зарплаты, как мы уже писали («ВХ» № 73 от 7 июля 2020 г.), говорит о том, что речь идет вовсе не об увеличении выплат сотрудникам, а об увеличении базы налогообложения. То есть эти меры позволят собрать больше налогов.
— Что такое повышение минимальной зарплаты? Это увеличение единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора, которые платятся в бюджет с заработной платы. По сути поднятие минимальной зарплаты – это обязанность для тех, кто работает и платит, увеличить свои отчисления в бюджет, — говорит исполнительный директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока. — Тот бизнес, где все более-менее неплохо – например, «Новая почта», у которой за период карантина чуть ли в не полтора раза увеличились обороты, – без труда выполнит данную задачу. А, скажем, в «Укрпоште» 90% оборота – это заработные платы. И увеличение зарплаты даже на 10% означает, что средств больше вообще ни на что не останется – ни на развитие, ни на модернизацию. Все будет уходить на зарплату. Что будет делать предприниматель, который с трудом платит 4700 гривен? Он просто уйдет в тень. Сегодня в тени и без того находятся от 50% до 80% процентов предпринимателей – в зависимости от силы фирмы и мощности прикрытия. Повышение минималки загонит бизнес в тень еще глубже.
В Европейской бизнес-ассоциации также опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора теневых заработных плат.
«Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращения расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращения бюджетных доходов», – говорится в сообщении ЕБА.