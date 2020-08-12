Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен уже с 1 сентября 2020 года, говорится на сайте Верховной Рады. Эксперты считают, что это популизм накануне выборов.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в августе, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее словам, основным источником для финансирования повышения минимальной зарплаты станет в первую очередь экономия на обслуживании госдолга.Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает двукратное повышение минимальной зарплаты в 2021 году — сначала до шести тысяч гривен, а затем до шести с половиной тысяч. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год.Опыт повышения минимальной зарплаты, как мы уже писали («ВХ» № 73 от 7 июля 2020 г .), говорит о том, что речь идет вовсе не об увеличении выплат сотрудникам, а об увеличении базы налогообложения. То есть эти меры позволят собрать больше налогов.— Что такое повышение минимальной зарплаты? Это увеличение единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора, которые платятся в бюджет с заработной платы. По сути поднятие минимальной зарплаты – это обязанность для тех, кто работает и платит, увеличить свои отчисления в бюджет, — говорит исполнительный директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока. — Тот бизнес, где все более-менее неплохо – например, «Новая почта», у которой за период карантина чуть ли в не полтора раза увеличились обороты, – без труда выполнит данную задачу. А, скажем, в «Укрпоште» 90% оборота – это заработные платы. И увеличение зарплаты даже на 10% означает, что средств больше вообще ни на что не останется – ни на развитие, ни на модернизацию. Все будет уходить на зарплату. Что будет делать предприниматель, который с трудом платит 4700 гривен? Он просто уйдет в тень. Сегодня в тени и без того находятся от 50% до 80% процентов предпринимателей – в зависимости от силы фирмы и мощности прикрытия. Повышение минималки загонит бизнес в тень еще глубже.В Европейской бизнес-ассоциации также опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора теневых заработных плат.«Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращения расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращения бюджетных доходов», – говорится в сообщении ЕБА.