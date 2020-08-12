В Харьковской области самый высокий антирейтинг президента. И это не неспроста: управленческий хаос, а по сути безвластие на уровне ХОГА наносит сокрушительный удар по симпатиям к «Слуге народа». Такое мнение высказал депутат Харьковского областного совета, сооснователь и председатель правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрий Булах.

Нужно работать на перспективу

«У нас нет главы обгосадминистрации»

«Слуги» могут вообще не попасть в горсовет

Команда, которая изменит наш город

– К этому шагу меня подтолкнула как деятельность Юлии Светличной, так и ситуация, которая сложилась в нашем городе.Если проанализировать деятельность Юлии Светличной, мы увидим, что это политик проевропейского, проукраинского направления. Это человек, который отстаивает украинские ценности, независимость Украины. Между тем на местных выборах сложилась такая конъюнктура, что Харьков мог вообще остаться без проукраинках сил в городском совете, то есть мы могли получить большинство сил с неоднозначной репутацией.Во-вторых, мы хотим изменить ситуацию в городе, отношение к местным жителям, к городу в целом, к его ресурсам и т.д. Все процедуры и подходы, которые имеются на сегодняшний день, остались еще с советских времен. И мы видим, что весь мир развивается, а Харьков, если не считать каких-то косметических изменений, стоит на месте. Мы хотим, чтобы он действительно развивался и в дальнейшем прогрессировал.– Мы видим, какие подходы использует руководство города, в частности городской голова Геннадий Кернес. Нет, собственно, общения с громадой, есть навязывание своего мнения горожанам – не всегда правильного и не всегда законного. Никто не слушает людей – их просто ставят в директивном порядке перед фактом, что на таком-то месте будет что-то построено, или реконструирован зоопарк за миллиарды гривен, или развешены новогодние украшения за десятки миллионов долларов. Это вчерашние подходы по принципу: «Я начальник, ты дурак», и такие принципы нуждаются в корректировке и изменениях. Необходимо развитие города, человека, горожан, а не просто строительство парков, причем втридорога.– Если говорить о социальных вопросах, мы видим, с чем столкнулись люди в период пандемии. Городская и нынешняя областная власть неадекватно реагируют на вызовы – мы видим состояние больниц, уровень обеспечения медикаментами... Состояние всей медицинской сферы просто отвратительное. И сейчас мы ставим вопрос о том, что нужно проанализировать, что же происходит, как предоставляются медицинские услуги, почему у умирают люди, не получив надлежащей помощи. Взять хотя бы недавний случай, когда машина скорой помощи возила по городу больного с инсультом, который возник на фоне коронавируса, и не могла определить ни в одну больницу. Пациент умер. Это просто нонсенс, когда человеку не предоставляют помощь, а только указывают направление, куда его нужно отвезти. Из ряда вон выходящий, показательный случай. И таким проблемам нужно уделять внимание, на это нужно выделять деньги, в не просто пускать пыль в глаза с целью переизбраться и снова сесть на денежные потоки.– Отвечать на вызовы нужно адекватно. Что касается медицины, то причина катастрофы не только в том, что ситуация была плохой еще до пандемии, но и в том, что когда пришел коронавирус, она все равно не улучшилась. То есть даже на такой вызов ответа не последовало.Что касается нашей стратегии, то частично она еще разрабатывается. Мы, в принципе, выступаем за то, чтобы максимально включать громаду в процессы, не игнорировать людей. Необходимо обращать внимание на вещи, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это и коммунальная сфера, и медицина. Ведь из-за того, что система медицины в городе дисфункциональна, от нас уезжают лучшие специалисты.– Харьков является законодателем «моды» для области. Мы видим, что подходы, начатые в городе, потом были масштабированы на территории области. И мне кажется, что решение областных вопросов, в том числе, лежит в Харькове – в стиле работы и подходах городского совета. К тому же вызовы для города сейчас просто сумасшедшие. Важно укрепить ситуацию именно в Харькове , тогда и в области будет лучше.Что касается плохой ситуации в стране и области, то она, к сожалению, продиктована государственной политикой. Специфика государственной власти такова, что местные короли, феодалы игнорируют центральную власть, потому что она слабая. Мы видим, что нынешний глава ХОГА очень слабый и не способен принимать четкие решения. Это замечают многие.– Если изменится государственная политика, если будут назначать людей, которые хоть немного понимают в сфере своей деятельности, если они будут самостоятельны и свободны в принятии решений, я уверен, что префекта будет достаточно – он сможет контролировать и достойно выполнять свои обязанности. Однако сейчас нет такого человека в руководстве Харьковской областью. В области сейчас происходит просто управленческий хаос. Это очень нехорошие для национальной безопасности процессы, в том числе и в Харькове. Считаю, что Харьков необходимо вытягивать из данной ситуации.– К сожалению, так и есть. Нынешний глава ХОГА зачастую не может принять самостоятельное решение. Взять хотя бы ситуацию, когда он пытался уводить директора Департамента охраны здоровья и не смог. Он его сначала уволил, потом восстановил в должности, потом снова уволил... И все это происходит в период пандемии. Наталья Попова была советником по медицине. Когда ей предложили данную должность, я ее предупреждал, что делается это исключительно с целью закрыть ей рот. Однако она попыталась своим примером изменить ситуацию в медицине. К сожалению, случилось то, что случилось...– Да, я абсолютно уверен. Она пыталась что-то изменить, но это невозможно. На данный момент дисфункциональная структура областной администрации просто не дает возможности существенно изменить ситуацию в сфере здравоохранения.– Рейтинг «Слуги народа» стабильно падает в масштабах всей страны, но в Харьковской области ситуация еще усугубляется тем, что здесь происходит. Хочу обратить внимание, что антирейтинг президента самый высокий именно в Харьковской области. И это не просто так – именно в нашем регионе происходит настоящий управленческий хаос, по сути безвластие на уровне ХОГА. И то, что партию «Слуга народа» ведет на местные выборы именно Алексей Кучер – определенный индикатор кадрового потенциала данной политической силы. За год власть не смогла построить систему подбора кадров и из-за этого рейтинг очень просел. В данной ситуации очень показательны довыборы в 179-м избирательном округе, где победила Юлия Светличная – рейтинг «Слуги народа» был разбит вдребезги. А ведь в этом округе был лучший результат у «Слуги народа» на парламентских выборах летом. И уже менее чем через год «слуги» просто проиграли, что называется, в ноль. И никаких выводов сделано не было – они продолжают следовать тому же плану.Думаю, что «Слуга народа» наберет на местных выборах не больше 10% – и в областном совете, и в горсовете. И, кстати, в городской совет, при определенных условиях, представители данной партии вообще могут не попасть – рейтинг проседает очень сильно и очень быстро. И это показатель объективных процессов.– Игорь известен в городе тем, что уже пять лет оппонирует практически в одиночку мэру Харькова в сессионном зале горсовета. За эти пять он достаточно вырос, понял, как работает система местного самоуправления. Он довольно целостный человек и может дать нашему городу определенный прорыв.– Да, Юлия Светличная не формирует команду из комфортных, своих людей. Когда она была главой ХОГА, у нас действительно не совпадало видение некоторых процессов, я ее критиковал. Однако при этом у нас всегда были ровные рабочие отношения. Во многих вопросах, в решении различных проблем мы двигались вместе. Хотя дифирамбов мы ей никогда не пели. А теперь – особенно на контрасте – я действительно признаю, что при ее управлении было сделано многое. И это объективная реальность, которая, собственно, подтверждается симпатиями людей.Команда действительно должна формироваться с учетом, во-первых, объективных моментов, а во-вторых, – квалификации и компетенции. Это правильный европейский подход. Если же собирается команда лояльных людей, которые просто сидят молча и ничего не предлагают – такая работа не дает никакого качества, новых прорывов, это неработающая история. Мы предлагаем другой подход и создаем команду, которая действительно изменит наш город.– Окончательного решения еще нет, но в целом мы понимаем: чтобы менять город, нужно принимать участие в процессах. И никакого неприятия среди коллег такой подход, безусловно, не вызывает. Все прекрасно понимают, что нужно идти и брать на себя ответственность, а не самоизолироваться и ждать у моря погоды. Так что коллеги вполне адекватно отнеслись к нашему решению. Они понимают, что мы идем чтобы отстаивать те же принципиальные моменты, за которые сражались и раньше. И мне кажется, есть все шансы. Наша работа в городском совете будет лучшим ответом на вопросы, которые задают мне и моим коллегам, ответом всем, кто сомневается. Мы покажем на практике, чего мы стоим. И я уверен, мы сможем изменить город.