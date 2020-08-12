В нынешнем сезоне в Харьковской области зарегистрирован второй случай отравления грибами. На этот раз не повезло 83-летней харьковчанке – она четыре дня пролежала в больнице с отравлением.

Как сообщили в ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины», грибы, идентифицированные пострадавшей как подосиновики, она собирала вместе с соседкой в лесу вблизи села Уды Золочевского района.Набрав грибов, женщины их почистили и поджарили. Предварительно отваривать не стали. Употребляли блюдо вдвоем, буквально сразу после приготовления. В тот же день у пенсионерки возникли симптомы отравления – общая слабость, рвота. У соседки никаких симптомов отравления не наблюдалось.За медицинской помощью пенсионерка обратилась не сразу. В течение суток она пыталась заниматься самолечением, но лучше ей не стало, поэтому пришлось обращаться к медикам. В больнице женщине поставили диагноз «отравление грибами». Больная провела в стационаре четыре дня.Специалисты Харьковского областного лабораторного центра не рекомендует собирать и употреблять дикорастущие грибы, особенно детям и пожилым людям. В случае возникновения каких-либо симптомов отравления после употребления грибов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.