В областной администрации планируют похвастаться результатами строительства прошлого руководства.Как стало известно Вечернему Харькову, в Офисе Президента планируют визит главы государства на объекты президентской программы "Большого строительства" в Харьковской области.
В частности, как сообщают журналисты Depo.Харків, планируется посетить детские сады в Южном и Песочине, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Дергачах, степень готовности которых за три месяца до начала программы "Большого строительства", по состоянию на 1 января 2020 года, составлял от 85% до 95%.
Напомним, что ранее в Волчанском районе Харьковской области установили борд президентской программы "Большое строительство" о завершении ремонта на разбитой дороге Волчанск - Землянки, который, на самом деле, отсутствовал.