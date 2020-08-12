С начала года клиенты Слобожанской таможни перечислили в государственный бюджет Украины семь миллиардов гривен. В частности, в общий фонд госбюджета перечислено – 6,8 миллиарда гривен, в спецфонд – 155 миллионов.

Дополнительно, как сообщает пресс-служба таможни, поступил 301 миллион гривен.Деньги удалось получить за счет контроля таможенной стоимости товаров (271 млн грн), классификационной работы (12,5 млн грн), контроля за определением страны происхождения (17,9 млн грн).В разрезе основных бюджетообразующих налогов в государственный бюджет Украины таможней перечислено:– НДС – 6,4 млрд грн;– ввозной пошлины – 511 млн грн;– акцизного налога – 111 млн грн;– единого сбора – 4,5 млн грн;– платы за таможенное оформление – 1,7 млн грн;