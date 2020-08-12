Министерство охраны здоровья утвердило рекомендации для работы учебных заведений с 1 сентября: вход в учебное заведение только в маске, температурный скрининг учителей, контроль за состоянием здоровья, запрет шведского стола и многое другое.

Кого будут отправлять домой

Сколько нужно масок

Как будут учиться школьники и студенты

Часть занятий можно проводить на улице

Шведские столы в буфетах запрещены

Транспорт необходимо дезинфицировать

Рекомендаций МОЗ должны придерживаться все, кто отвечает за детские сады, школы, профтехобразование, университеты. Ответственность за выполнение рекомендаций лежит на учредителе (собственнике) и руководителе учебного заведения. То есть если это государственная школа, то отвечает директор школы вместе с местной властью.Копию Постановления «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)» Liga.net предоставили в пресс-службе Министерства образования и науки.Заходить в детсад, школу, училище, университет разрешается только в маске или респираторе, но можно не использовать во время занятий в помещениях. При выходе в коридор маска уже обязательна.Согласно рекомендациям, внутрь учебных помещений запрещено заходить родителям, исключение – сопровождение детей с инвалидностью.На работу педагоги и другие сотрудники образовательных заведений также могут попасть только в маске или респираторе и только после того, как им измерят температуру бесконтактным термометром. Тех, у кого обнаружатся признаки острого респираторного заболевания или температура более 37,2 градус, к работе допускать не доджны.При этом а постановлении не указано, кто должен измерять температуру на входе в учебное заведение учащимся и студентам.В рекомендациях говорится, что всех работников должны обеспечить масками в количестве одна штука на три часа работы в расчете на пять рабочих дней, в том числе на одну рабочую смену – непосредственно на рабочем месте человека. Однако в документе не указано, за чей счет эти маски закупать. Зато указано, что руководитель детского сада, школы, училища, университета должен обеспечить в том числе безопасные условия для гигиены работников: наличие жидкого мыла, бумажных полотенец или электросушилки и антисептиков.В медпунктах должны быть бесконтактные термометры, дезинфекторы, антисептики для рук и тому подобное.Руководитель детсада, школы, училища или университета должен разработать маршруты, по которым ходят дети, и составить график, согласно которому они заходят внутрь.График должен быть таким, чтобы предупредить скопление людей на входе.Перед занятиями педагоги должны опросить учеников, как они себя чувствуют и имеют ли признаки простуды. Если такие признаки есть, учащегося или студента необходимо отправить к медику.Учащиеся и студенты, у которых обнаружат признаки острого респираторного заболевания, если рядом нет родителей, должны быть временно изолированы в специальном помещении, о чем нужно уведомить родителей или других законных представителей учащегося или студента, и тогда вместе решить, что делать и как направить ребенка в медучреждение.На входе во все помещения должны быть места для обработки рук антисептиками. Учебный процесс надо организовать так, чтобы дети как можно меньше передвигались между учебными кабинетами и аудиториями.Расписание занятий надо разработать по-новому и установить разное время начала и конца уроков и перерывов для различных классов и групп, чтобы дети минимально пересекались между собой. Если возможно, часть занятий рекомендуется проводить на улице.В туалетах должны быть жидкое мыло, антисептики, бумажные полотенца или электросушилки. Запрещается использовать многоразовые полотенца.После занятий в детских садах, школах, училищах, университетах необходимо помыть и продезинфицировать поверхности, в том числе дверные ручки, столы, стулья, перила и тому подобное.После каждого учебного занятия надо проветривать аудиторию или класс не менее десяти минут.Руководитель детского сада, школы, училища или университета должен позаботиться о том, чтобы расстояние между столами в столовой или буфете была не менее полутора метров и за каждым сидело не более четырех человек. Запрещены также шведские столы и самообслуживание.Всех, кто работает в пищеблоке, надо обеспечить масками из расчета одна штука на три часа работы, а также одноразовыми перчатками, которые следует часто менять. Маски и перчатки должны быть в наличии в расчете на пять рабочих дней.Работник столовой, который выдает блюда или принимает оплату за еду, должен быть в маске, защитных очках или щитке и в одноразовых перчатках.Перевозчик обязан в конце рабочей смены дезинфицировать транспорт, которым возит детей. У водителя должны быть антисептик и одна маска три часа работы на человека.Перед работой у водителей должны проверять температуру и следить за их здоровьем. Если температура у водителя выше 37,2 градуса, его не имеют права выпускать на маршрут.Заходить в школьный автобус можно только в маске или респираторе, стоячие места запрещены.