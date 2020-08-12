Министерство охраны здоровья утвердило рекомендации для работы учебных заведений с 1 сентября: вход в учебное заведение только в маске, температурный скрининг учителей, контроль за состоянием здоровья, запрет шведского стола и многое другое.Рекомендаций МОЗ должны придерживаться все, кто отвечает за детские сады, школы, профтехобразование, университеты. Ответственность за выполнение рекомендаций лежит на учредителе (собственнике) и руководителе учебного заведения. То есть если это государственная школа, то отвечает директор школы вместе с местной властью.
Копию Постановления «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)» Liga.net предоставили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Кого будут отправлять домой
Заходить в детсад, школу, училище, университет разрешается только в маске или респираторе, но можно не использовать во время занятий в помещениях. При выходе в коридор маска уже обязательна.
Согласно рекомендациям, внутрь учебных помещений запрещено заходить родителям, исключение – сопровождение детей с инвалидностью.
На работу педагоги и другие сотрудники образовательных заведений также могут попасть только в маске или респираторе и только после того, как им измерят температуру бесконтактным термометром. Тех, у кого обнаружатся признаки острого респираторного заболевания или температура более 37,2 градус, к работе допускать не доджны.
При этом а постановлении не указано, кто должен измерять температуру на входе в учебное заведение учащимся и студентам.
Сколько нужно масок
В рекомендациях говорится, что всех работников должны обеспечить масками в количестве одна штука на три часа работы в расчете на пять рабочих дней, в том числе на одну рабочую смену – непосредственно на рабочем месте человека. Однако в документе не указано, за чей счет эти маски закупать. Зато указано, что руководитель детского сада, школы, училища, университета должен обеспечить в том числе безопасные условия для гигиены работников: наличие жидкого мыла, бумажных полотенец или электросушилки и антисептиков.
В медпунктах должны быть бесконтактные термометры, дезинфекторы, антисептики для рук и тому подобное.
Как будут учиться школьники и студенты
Руководитель детсада, школы, училища или университета должен разработать маршруты, по которым ходят дети, и составить график, согласно которому они заходят внутрь.
График должен быть таким, чтобы предупредить скопление людей на входе.
Перед занятиями педагоги должны опросить учеников, как они себя чувствуют и имеют ли признаки простуды. Если такие признаки есть, учащегося или студента необходимо отправить к медику.
Учащиеся и студенты, у которых обнаружат признаки острого респираторного заболевания, если рядом нет родителей, должны быть временно изолированы в специальном помещении, о чем нужно уведомить родителей или других законных представителей учащегося или студента, и тогда вместе решить, что делать и как направить ребенка в медучреждение.
Часть занятий можно проводить на улице
На входе во все помещения должны быть места для обработки рук антисептиками. Учебный процесс надо организовать так, чтобы дети как можно меньше передвигались между учебными кабинетами и аудиториями.
Расписание занятий надо разработать по-новому и установить разное время начала и конца уроков и перерывов для различных классов и групп, чтобы дети минимально пересекались между собой. Если возможно, часть занятий рекомендуется проводить на улице.
В туалетах должны быть жидкое мыло, антисептики, бумажные полотенца или электросушилки. Запрещается использовать многоразовые полотенца.
После занятий в детских садах, школах, училищах, университетах необходимо помыть и продезинфицировать поверхности, в том числе дверные ручки, столы, стулья, перила и тому подобное.
После каждого учебного занятия надо проветривать аудиторию или класс не менее десяти минут.
Шведские столы в буфетах запрещены
Руководитель детского сада, школы, училища или университета должен позаботиться о том, чтобы расстояние между столами в столовой или буфете была не менее полутора метров и за каждым сидело не более четырех человек. Запрещены также шведские столы и самообслуживание.
Всех, кто работает в пищеблоке, надо обеспечить масками из расчета одна штука на три часа работы, а также одноразовыми перчатками, которые следует часто менять. Маски и перчатки должны быть в наличии в расчете на пять рабочих дней.
Работник столовой, который выдает блюда или принимает оплату за еду, должен быть в маске, защитных очках или щитке и в одноразовых перчатках.
Транспорт необходимо дезинфицировать
Перевозчик обязан в конце рабочей смены дезинфицировать транспорт, которым возит детей. У водителя должны быть антисептик и одна маска три часа работы на человека.
Перед работой у водителей должны проверять температуру и следить за их здоровьем. Если температура у водителя выше 37,2 градуса, его не имеют права выпускать на маршрут.
Заходить в школьный автобус можно только в маске или респираторе, стоячие места запрещены.