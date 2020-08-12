В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления состоялась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания по географии среди осужденных – выпускников общеобразовательных школ.

География является предметом по выбору, по которому сдавали ВНО. Содержание сертификационной работы по географии определено Программой внешнего независимого оценивания по географии, утвержденной Министерством образования и науки Украины. Программа разработана на основе действующих учебных программ по географии для учреждений общего среднего образования, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Сертификационная работа по географии насчитывает 54 задания различной формы:– с выбором одного правильного ответа (36 заданий);– на установление соответствия (6 задач);– открытой формы с коротким ответом (6 задач);– с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (6 задач).Тестирование проводилось с учетом всех антикарантинных мер. Замечаний от ответственных за проведение ВНО не поступало, заверили в пресс-службе управления.