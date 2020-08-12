Область не готова к переходу на следующий этап смягчения карантина.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12 августа эпидситуация в Харьковской области все еще не соответствует установленным требованиям для послабления карантина."Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19. На сегодняшний день Харьковская область этим критериям не соответствует", - рассказали в Минздраве.