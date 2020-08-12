Злоумышленник в электропоезде сорвал золотую цепочку с шеи 34-летнего мужчину и скрылся. Однако через несколько минут сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, происшествие произошло 12 августа в электропоезде «Казачья Лопань-Харьков»."Пострадавший запомнил приметы нападавшего и уже через несколько минут после совершения преступления по предоставленному описанию работники сектора реагирования патрульной полиции и оперативники Дергачевского отдела полиции обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель города Дергачи, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе осмотра у мужчины изъято вещественное доказательство - цепочка потерпевшего", - рассказали в полиции.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.