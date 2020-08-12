Полицейские Красноградского района обнаружили злоумышленников, когда те загружали спиленные дубы и клены в автомобиль. Действия правонарушителей нанесли природным ресурсам ущерб на сумму около 14 000 гривен.

По словам полиции, правоохранители установили, что незаконную вырубку деревьев в лесополосе около села Высокого осуществляли двое местных жителей 33 и 46 лет."Правоохранители выяснили, что злоумышленники успели уничтожить 3 кубометра древесины породы дуб и клен диаметром от 25 до 45 см. Сотрудники полиции изъяли автомобиль «УАЗ», в прицепе которого находились спиленные дерева и бензопилы", - рассказали в ведомстве.На данный момент, следователи Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.