Причиной возгорания стали поджоги сухой травы.

Несмотря на строгий запрет на сжигание сухой травы и камыша, за минувшие сутки в ГСЧС поступило 24 сообщения о возгорании сухостоев в Харьковской области, общей площадью около 6 га."Подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.