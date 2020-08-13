При себе у мужчины было 70 свертков с наркотическим веществом.

Как сообщает пресс-служба полиции, 12 августа в полицию поступило сообщение о том, что по улице Рыбалко подозрительная личность что-то прячет в земле. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 45-летнего мужчину с пакетом, в котором находились 70 свертков с наркотиками."По данному факту следователями Немышлянского отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - прокомментировали в ГУНП.