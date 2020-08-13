По мнению специалистов, причиной возгорания стало занесение огня с улицы.

13 августа в 2:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе, расположенного на проспекте Тракторостроителей."К месту происшествия прибыло два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен забор, навес из полиэтилена и частично лавка на летней площадке. В 2:41 пожарные локализовали возгорание, а в 3:01 полностью его ликвидировали", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.