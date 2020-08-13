Угрожая оружием мужчина ограбил двух харьковчанок.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 11 августа в 20:40 в полицию поступил вызов о разбойном нападении на улице Мира. Как выяснилось, неизвестный схватил 38-летнюю потерпевшую за шею и, угрожая ножом, забрал у нее пакет. Во время совершения преступления злоумышленник порезал женщине руку. В тот же день, в 21:09 в полицию поступило сообщение о том, что в этом же районе ограбили женщину. По словам 53-летней гражданки, рядом с лесополосой на нее напал неизвестный, который нанес ей несколько ударов и сорвал с шеи золотую цепочку.В тот же вечер патрульные полицейские задержали похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него золотую цепочку. Также гражданин имел при себе холодное оружие.Злоумышленником оказался 42-летний житель города Чугуева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения.12 августа следователи провели опознание по факту разбойного нападения, в ходе которого потерпевшая указала на обидчика."Сейчас следователями Индустриального отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - прокомментировали в полиции.