В результате ДТП водитель транспортного средства получила телесные повреждения и была доставлен в больницу.

10 августа в 19:50 на улице Золочевская произошло ДТП, в ходе которого перевернулся автомобиль «FORD Fiesta», выехав за пределы проезжей части.По данному факту проводится досудебное расследование, однако для установления всех обстоятельств аварии в полиции ищут свидетелей происшествия."Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону:или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта к следователю управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу", - сообщили в ведомстве.