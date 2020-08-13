Кандидат в мэры Харькова от команды Юлии Светличной раскритиковал городские власти за отсутствия возможности безналичной оплаты за проезд в городском транспорте.

Кандидат на пост городского головы Игорь Черняк, который баллотируется на кресло мэра Харькова от команды Юлии Светличной, раскритиковал власти города за отсутствие возможности рассчитаться за проезд безналичной оплатой. По словам Черняка подобная форма расчета есть даже в Ужгороде."На фото - не Берлин, не Вроцлав и даже не Киев. На фото - Ужгород.Да, именно Ужгород.Ужгород, где можно спокойно бесконтактно оплачивать проезд в городском транспорте. Картой, сматрфоном, как удобно. Идею внедрения pay pass для начала хотя бы в Харьковском метро я поднимаю уже 3 года. 3 года слышу обещания и заверения, что вот-вот, что сейчас, что уже! Больше простых платёжных инструментов - больше удобства для пассажиров!2020 год на дворе, всё-таки!", - написал Черняк на своей странице в Facebook