В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух жителей Краснокутского района по факту незаконной вырубки леса.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе, расположенной в Богодуховском районе Харьковской области.Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1 миллион 500 тысяч гривенЕсли вина мужчин будет доказана в суде, их ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.