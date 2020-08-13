Обвиняемая предстанет перед судом за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что кассир-эксперт одного из харьковских ломбардов, начиная с февраля 2020 года, изготавливала договора о предоставлении финансового кредита от имени клиентов о якобы передаче металлических изделий под видом изделий из драгоценных металлов. Имея доступ к денежным средствам, которые находились в кассе ломбарда, женщина завладела почти 75 тыс. Грн.Сейчас досудебное расследование продолжается, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Если вина женщины будет доказана, то ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.