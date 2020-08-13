Во вторник, 11 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, принятый парламентом 14 июля. Теперь игорный бизнес в Украине узаконен – документ вступил в силу августа, с момента его опубликования в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Когда появятся легальные казино

Кто сможет вести игорный бизнес

Где и какие заведения могут работать

Кто контролирует игорный рынок

Реклама игорного бизнеса ограничена

