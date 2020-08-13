Во вторник, 11 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, принятый парламентом 14 июля. Теперь игорный бизнес в Украине узаконен – документ вступил в силу августа, с момента его опубликования в газете Верховной Рады «Голос Украины».Подпись президента на этом варианте закона (№2285-д) стала неожиданностью как для большинства депутатов, так и участников игорной индустрии: прогнозировали, что Владимир Зеленский наложит вето на закон и вернет парламенту для исправления ошибки.
Депутаты якобы ошибочно проголосовали за поправку об открытии казино в четырехзвездочных отелях, в первоначальном варианте фигурировали только пятизвездочные. Кроме того, ошибочно была проголосована норма о формировании конкурсной комиссии для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр. Этим согласно закону должны заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.
Эти моменты многие депутаты считали веским основанием для вето президента. Однако тот поступил иначе – подписал закон.
– Да, коллизия с комиссией остается, но она неконституционная, мы это потом решим, внесем изменения. И четырехзвездочные отели тоже остались. Мы оценили все риски и решили, что лучше нам его сейчас подписать и потом исправить, чем потерять закон и поступления в бюджет, – прокомментировал Liga.net советник президента, принимавший участие в разработке документа, Борис Баум.
Когда появятся легальные казино
Открыть казино после вступления в силу закона будет не очень просто. Теперь участники всех сегментов игорного рынка должны будут работать по лицензии и платить налоги. Правда, чтобы ее купить, сначала правительству нужно создать продавца лицензий – специальную Комиссию по регулированию рынка азартных игр. На это, по словам Бориса Баума, отведено два месяца. Кроме того, еще не готов и не рассмотрен специальный налоговый закон для рынка, говорит советник президента.
– Нынешние налоговые правила невыгодны ни бюджету, ни рынку. Мы сформируем и примем новые, – сказал он Liga.net.
Следовательно, рынок начнет полноценно работать либо к концу этого года, либо уже в следующем.
Кто сможет вести игорный бизнес
Заниматься игорным бизнесом могут только украинцы-юрлица, основным видом деятельности которых является организация и проведение азартных игр. Уставный капитал такой компании должен быть не менее 30 млн грн с учетом ценных бумаг, имущества и имущественных прав. При этом формирование уставного капитала из неизвестных источников не допускается.
Важным условием для участника игорного рынка является безупречная деловая репутация его владельцев и менеджеров. Также необходимо подтверждение того, что владельцы и менеджеры компании не связаны с активами на территории государств-агрессоров.
Где и какие заведения могут работать
Работа наземных казино (с игорными столами) допускается в гостиницах категории не только «пять звезд, но и «четыре звезды».
Как мы уже писали («ВХ» № 78 от 17 июля 2020 г.), казино в Киеве разрешены в отелях с номерным фондом не менее 150 номеров, для регионов требования по количеству номеров ниже – не менее ста номеров. Также казино разрешили на территории загородных комплексов (общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров, состоящие из двух и более зданий, среди которых обязательно должен быть пятизвездочный отель), а также на территориях специально созданных специальных территориальных игорных зон.
Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее пятисот квадратных метров с 50 сотрудниками. Документ позволяет онлайн-покер. Однако покер на деньги (не турнир) будет возможным только в казино. Спортивный покер законом не регулируется, поскольку это спортивная игра.
Кто контролирует игорный рынок
<Текст>С принятием закона вводится система онлайн-мониторинга за участниками игорного рынка, которые будут подключены к единой системе. Кроме этого, предлагается создание отдельного госоргана – Комиссии по регулированию рынка азартных игр, состоящей из главы и пяти членов. Этот орган будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль над деятельностью участников рынка. Комиссия также сформирует, согласно закону, реестры организаторов казино, онлайн-казино, букмекерской деятельности, азартных игр в залах игровых автоматов, игры в онлайн-покер, а также реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.
Но система онлайн-мониторинга заработает не сразу, а через два с половиной года. А вот цена лицензии для онлайн-казино, букмекеров, залов игровых автоматов в гостиницах будет втрое выше до введения в действие системы онлайн-мониторинга.
Кроме того, источник финансирования комиссии пока не определен – откуда будут брать средства на создание нового органа, непонятно.
Реклама игорного бизнеса ограничена
Рекламировать игорные заведения закон запрещает в печатных изданиях, теле- и радиопередачах для несовершеннолетних, в местах проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а также на средствах внешней рекламы с 7.00 до 21.00. Контролировать будут и вывески заведений: их площадь не должна превышать трех квадратных метров, они должны легко демонтироваться и не содержать слова «казино», «игровые автоматы» и «ставки».