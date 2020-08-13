Вопрос от читателя: Невестке скоро рожать. Говорят, что «пакеты малыша» уже не выдают – вместо них можно получить деньги. Какая это сумма и как ее получить? Какие документы необходимо собрать и куда обращаться?

Согласно разъяснениям Министерства социальной политики, для того, чтобы получить денежную компенсацию «пакета малыша», новоиспеченным родителям или опекунам необходимо будет обратиться в Приватбанк, заключить договор и открыть счет со специальным режимом использования. После этого они получают специальную социальную карту.Родители или опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания с заявлением и пакетом документов.Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде:– копия свидетельства о рождении ребенка;– копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине / удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);– копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;– копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);– копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);– справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи «пакет малыша» (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).Получатель самостоятельно тратит деньги в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров – средств ухода, детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.Напомним, «беби-бокс», или «пакет малыша» – это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для ребенка вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем. Их начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. «Пакет малыша» является безвозвратной социальной помощью. 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки «пакета малыша». 29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать вместо «беби-бокса» пять тысяч гривен.