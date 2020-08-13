За чиновника Харьковской облгосадминистрации Андрея Винниченко, которого задержали по подозрению во взяточничестве, внесли залог более 630 тысяч гривен, и он покинул СИЗО.

Информацию об освобождении Винниченко из СИЗО журналистам подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.Напомним, 3 августа детективы НАБУ провели обыски в Департаменте капитального строительства, который возглавляет Андрей Винниченко, а также в управлении топливно-энергетического комплекса и в офисе «Харьковоблэнерго», где ранее работал чиновник. Сам он был задержан по подозрению во взяточничестве. По предварительной информации, глава департамента за 1,3 миллиона гривен обещал решить вопрос о подключении потребителя к сети АО "Харьковоблэнерго", где он работал до назначения в ХОГА.6 августа, по информации пресс-службы НАБУ, Андрею Винниченко было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины. В тот же день судья Высшего антикоррупционного суд избрал меру пресечения для полдозреваемого в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов, чтго составляет 630,6 тысячи гривен.