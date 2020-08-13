Вместо обещанных 500 тысяч рабочих мест, правительство «обеспечило» рост безработицы.

Об этом народный депутат Украины заявила на своей официальной странице в сети Facebook.

"Ежемесячно количество безработных увеличивается. Это означает, что тысячи украинских семей остаются без средств к существованию. Правительство самоизолировалось от проблем простого украинца.

На встречах люди спрашивают: "Как выжить?". Решения очевидны. Отставка «правительства самоизоляции», утверждение нового состава Кабмина, налаживание коммуникации с обществом, принятие стратегической программы поддержки украинцев и восстановления национальной экономики", - заявила нардеп.

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