Открытая мастерская «гараж хаб» передала первые 30 защитных масок PAPR врачам Харьковщины. На очереди – еще 120 масок для семи городов Украины. Тесты подтверждают высочайший уровень защиты.

Шлем заряжается от розетки

Разработчики учли абсолютно все

Тестирование заняло почти два месяца

Врачи с радостью принимают шлемы

Для справки

Тридцать масок PAPR для защиты от Covid-19 передали врачам инженеры-резиденты харьковской открытой мастерской «гараж хаб». На очереди — еще 120. Их передадут реанимационным бригадам Ивано-Франковска, Львова, Северодонецка, Киева, Черновцов, Полтавы и Сумщины, сообщает Bagels & Letters. Средства на материалы собрали благодаря частным пожертвованиям (200 тысяч гривен), еще на 120 тысяч гривен производство профинансировал один из международных фондов.Эти маски — собственная разработка инженеров «гараж хаба». Они ориентировались на существующие мировые аналоги, но стоимость PAPR paprika приблизительно в 14 раз меньше, а уровень защиты (APF), как показывают тесты, не ниже чем у аналогов. Напомним, что количество медиков среди инфицированных коронавирусом в Украине достигает приблизительно 12%.Первые 30 масок получили: Харьковская областная клиническая инфекционная больница, Харьковская областная детская клиническая инфекционная больница, Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17 и Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения.PAPR (powered air-purifying respirator) оборудованы сертифицированным НЕРА-фильтром, который отфильтровывает 99,9% частичек. Промышленный вентилятор обеспечивает постоянный приток воздуха, принудительную фильтрацию и комфорт врача. Стекло у PAPR не запотевает и она не натирает лицо, как обычные полнолицевые маски. Капюшон изготовлен из полиэтиленовой пленки, а комфорт для шеи и дополнительную герметичность обеспечивает воротник. PAPR заряжается от розетки, датчики показывают состояние батареи. Еще одна особенность — минимизация уровня отходов: за то время, пока работает один фильтр в PAPR, можно заменить и выбросить несколько сотен респираторов №95.Параллельно с завершением первой партии резиденты «гараж хаба» работают над созданием open source платформы “paprika”, где в свободном доступе разместят техническую документацию — чтобы создавать и улучшать PAPR paprika могли и другие инженеры в любой части мира. Подробнее о том, что такое PAPR, можно прочесть на сайте Yak.today.Первые прототипы PAPR их создатели передали врачам на тестирование еще в конце мая.– Когда мне предложили протестировать разработанный харьковчанами PAPR, я сразу согласился, поскольку мы работаем на передовой борьбы с вирусом, а надлежащей защиты от него не имели, — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Харьковской городской клинической больницы №8 Тимофей Ткаченко. — Впервые надев шлем, я был приятно удивлен его качеством. Разработчики учли абсолютно все: начиная от фильтра, который останавливает мельчайшие частички вируса, и заканчивая удобством в использовании — почти не ощущаешь, что на тебе большой шлем.Получив от врачей как позитивные отзывы, так и несколько дополнительных пожеланий, инженеры начали масштабное тестирование: на уровень защиты, готовность к работе в полевых условиях, удобство и многое другое. Тесты заняли почти два месяца.– Вся система прошла полный цикл тестирования. Мы погружали капюшон в дезинфектор (чтобы узнать, как материал реагируют на вещество), замеряли срок работы батареи, надежность корпуса и электроники, избыточное давление, количество воздуха, который поступает (ведь среди врачей есть крепкие люди с хорошо развитыми легкими), фильтрующую способность системы и многое другое, — рассказывает разработчик Роман Выдро. — Последние три показателя — самые важные и по ним мы уверены, что наши PAPRы безопасны для длительного использования и действительно защищают пользователя. Так, по нашим данным, с 400 опасных частичек извне наша система пропускает внутрь не более одной, тогда как по сертификации Американской OSHA типовой показатель для классической полумаски с двумя блоками фильтров и выпускным клапаном допускает попадание одной из десяти частичек.Средства индивидуальной защиты, которыми снабжены врачи, по словам Романа Выдро, не всегда способны остановить вирус. Украинские протоколы все еще рекомендуют использовать медицинские маски и респираторы №95. В то время как Центром контроля заболеваний США (CDC) рекомендован именно PAPR, он уже является мировым стандартом медицинской защиты. При этом купить заграничные аналоги украинские врачи не могут, стоимость одного шлема американского производства достигает тысячи долларов.Особенность харьковской разработки в ее высокой безопасности при низкой себестоимости. Изготовление одного такого шлема стоит всего около двух тысяч гривен.– У нас впереди очень много работы. Сейчас врачи с радостью принимают шлемы, ведь это лучшая защита из всего того, что у них было, но все же необходимо начать процесс сертификации, — рассказывает проект-менеджер «гараж хаба» Татьяна Колпак. — После этого, надеемся, их изготовление и закупку смогут поддерживать государственные структуры и крупные фонды.Yak.today – платформа инженерных решений по противодействию коронавирусу от украинских инженеров и медиков. Медики могут сообщать о своих потребностях, а инженеры – публиковать свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производства.