Государство перестало регулировать цену на газ и назначать поставщика со специальными обязательствами – с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила поставок природного газа для населения. Что это значит для бытового потребителя и как изменится цена голубого топлива?

Если поставщик устраивает

Если решил сменить поставщика

Со сменой поставщика качество газа не изменится

Газ подорожает

Как разъяснил «Вечернему Харькову» директор ООО «Харьковгаз сбыт» Павел Тындик, рынок газа открыт в Украине с 2015 года. Любая компания, которая имеет лицензию на поставку природного газа (а выдает ее НКРЭКУ), вправе предлагать потребителям, в том числе и населению, свои услуги по поставке природного газа. В то же время, Постановлением Кабмина № 867 на ряд поставщиков с так называемыми специальными обязанностями, была возложена обязанность обеспечивать население природным газом из своих ресурсов. К таким поставщикам относится и «Харьковгаз сбыт», который осуществлял специальные обязательства по поставке природного газа на территории Харькова и Харьковской области.– Начиная с 1 августа специальные обязанности по поставке, когда государство гарантировало, что именно этот поставщик обязан поставить газ населению, отменены. Однако для нашего потребителя ничего не меняется – мы продолжаем предоставлять услуги по поставке природного газа, – рассказывает Павел Тындик.Вместе с тем, у потребителя есть возможность отказаться от услуг «Харьковгаз сбыта» и перейти к другому поставщику. Тем более что отдельным постановлением НКРЭКУ порядок перехода от одного поставщика к другому сейчас упрощен. Как пояснил Павел Тындик, на территории Украины на данный момент более 700 компаний, имеющих соответствующую лицензию и право на поставку природного газа. Лицензия выдается не на отдельную территорию – допустим, Харьков или Харьковскую область, – а на на поставку газа на всей территории Украины. Так что не имеет значения, где находится поставщик, – во Львове, Харькове, Днепре или Сумах.– И если поставщик выступает с предложением услуги по поставке газа населению, то наш потребитель, либо не наш потребитель – любой гражданин, который пользуется природным газом, – вправе рассмотреть предложение и при желании поменять действующего поставщика на другого. Для этого необходимо обратиться к тому поставщику, которого он выбрал как приоритетного для поставки газа в тот или иной период. И уже задача нового поставщика обеспечить потребителя газом. При этом нам никакого заявления писать не нужно, мы будем уведомлены согласно соответствующему порядку, – уточняет Павел Тындик.При этом директор «Харьковгаз сбыта» отмечает, что со сменой поставщика качество газа не поменяется, по своим химическим свойствам он одинаковый во всей системе. Вопрос – в цене и сервисе, поэтому к изменению поставщика нужно относиться взвешенно и осторожно.– Перед принятием такого серьезного решения в первую очередь необходимо проверить, имеет ли поставщик соответствующую лицензию. Также нужно поинтересоваться у компании опытом обслуживания бытовых потребителей, узнать, какие у нее есть сервисы и можно ли будет получить квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с потреблением газа. Немаловажно также, есть ли у компании колл-центр и отделение в конкретном городе, – подсказывает Павел Тындик.До 1 августа цена газа определялась по специальной формуле, закрепленной постановлением Кабинета министров, и рассчитывалась НАК «Нафтогаз України». С 1 августа государство сняло ограничения на цену.– Это значит, что каждый поставщик вправе определять свою цену, по которой он будет предоставлять услуги. Речь идет именно о цене газа, – уточняет Павел Тындик.Как это может отразиться на цене голубого топлива для населения?– Есть тенденции, которые говорят о том, то цена растет уже с июля в сравнении с июнем. С учетом тенденции к подорожанию, в августе стоимость газа будет еще выше. Каждый день ценовые предложения на рынке меняются, поэтому цена для конечного потребителя будет сформирована их тех предложений, которые на сегодняшний день имеются на оптовом рынке. Мы ожидаем формирования окончательной цены в ближайшее время. Думаю, что она вырастет примерно на 10–20%, – предполагает Павел Тындик.При этом стоимость услуг по доставке газа – как по распределительным газопроводам, так и по магистральным – остается регулируемой НКРЭКУ.– Оператором газораспределительных систем на территории Харькова является «Харковгоргаз», на территории области – «Харьковгаз», – напоминает Павел Тындик. – Что касается магистрального газопровода, то его оператор – ООО « ГТС Украины «Укртрансгаз».