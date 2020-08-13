Многим харьковчанам хотелось бы летом не просто отдохнуть, а оздоровиться.

«Берминводы» доступны круглый год

За здоровым сердцем – в «Рощу»

«Высокий» ждет будущих мам





К соседям – за торфяными грязями и целебной водой

Для этого вовсе не обязательно отправляться в дальний путь, особенно в условиях карантина. Провести отпуск с пользой можно в санаториях Харьковщины: погрузиться в особый микроклимат, надышаться чистым воздухом, полюбоваться живописными пейзажами и испытать на себе целебную силу грязей и минеральных вод.Современные санатории предлагают достаточно широкий спектр диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Параллельно с основным лечением можно проходить разные косметологические процедуры в спа-центрах, посещать сауны, массажные кабинеты, бассейны.– Каждый санаторий специализируется на лечении определенных заболеваний: сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, – рассказывает заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко.В Харьковской области, в частности, функционирует целый ряд санаторно-курортных учреждений, каждое из которых имеет определенную специфику.Курорт «Березовские минеральные воды» – один из старейших европейских курортов, основанный в 1862 году. Главным природным лечебным фактором здравницы является уникальная питьевая родниковая минеральная вода «Березовская», а также вода еще из двух источников, характеристики которых позволяют проводить множество бальнеологических процедур внутреннего и наружного воздействия.– Кроме питьевой минеральной воды, в лечебных целях используются еще две ценные минеральные воды Березовского месторождения. Вода из этих источников добывается из глубинных скважин. Это йодо-бромный рассол высокой минерализации и маломинерализованная вода «меловых пластов». Также успешно используются в лечебной практике привозные сакские и славянские лечебные грязи, бориславский озокерит, полтавский бишофит и многое другое, – уточняет Елена Зинченко.Именно это определяет традиционный профиль курорта: санаторно-курортное лечение и ранняя медицинская реабилитация больных с заболеваниями органов пищеварения (гастроэнтерология), обмена веществ (эндокринология), почек и мочевыводящих путей (урология).– При этом на курорте уделяется большое внимание лечению сопутствующих заболеваний, на что курорт имеет специальное разрешение МОЗ Украины, а также соответствующую лицензию, позволяющую лечить пациентов с заболеваниями органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, дыхания, женщин с нарушениями репродуктивной функции, больных с онкологической патологией и др. Кроме того, курорт имеет статус клинического учреждения здравоохранения, что обеспечивает высокое качество лечебно-диагностического процесса, – отмечает специалист.Кстати, «Берминводы» как питьевой бальнеологический курорт не имеет сезонности, то есть работает круглый год, независимо от дней недели и праздников. Здесь могут поправить здоровье как взрослые, так и дети дошкольного возраста в сопровождении родителей, и школьники в организованных детских группах.Главный профиль санатория «Роща» – восстановление здоровья после тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе после операций на сосудах сердца, после острой церебро-васкулярной патологии, последствий травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также других органов и систем.– В здравнице удачно сочетаются современные и традиционные санаторные методы лечения и оздоровления, среди которых можно особо выделить бальнеотерапию (хвойные, скипидарные ванны), разнообразные виды гидротерапии (восходящий душ, душ-массаж), физиолечение, иглотерапию и многие другие, – рассказывает Елена Зинченко. – Все процедуры выполняются высококвалифицированным медицинским персоналом, что в несколько раз повышает эффективность их лечения и реабилитации.В санатории имеется несколько специализированных отделений, каждое из которых занимается лечением и реабилитацией пациентов с различной патологией, в частности:– лечением болезней глаза и придаточного аппарата;– реабилитацией больных, перенесших острый инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, хирургическое вмешательство по поводу аневризмы сердца и аортокоронарного шунтирования;– реабилитацией больных, перенесших травмы, и с болезнями костно-мышечной системы;– реабилитацией больных с последствиями острых цереброваскулярных нарушений;– лечением заболеваний органов опоры и движения;– лечением болезней системы кровообращения;– реабилитацией больных с церебро-васкулярной патологией;– реабилитацией больных с последствиями перенесенного острого инфаркта миокарда;– лечением заболеваний нервной системы.Будущие мамы могут оздоровиться в санатории «Высокий», расположенном в живописном лесу.– Основная направленность здравницы – оздоровление беременных, а также лечение больных с заболеваниями органов дыхания неспецифичного характера и реабилитация беременных, – уточняет Елена Зинченко.А вот санаторий «Елочка», раскинувшийся в красивейшей лесопарковой зоне, – это бальнеологический, питьевой и климатический курорт.– Основным направлением его деятельности является оздоровление детей и взрослых, а также лечение пациентов с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, кровообращения и нервной системы, – рассказывает заведующая кафедрой ХМАПО. – В структуре санатория функционируют отделение реабилитации больных с болезнями органов дыхания нетуберкулезного характера, отделение реабилитации больных с болезнями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ.В соседней Полтавской области на протяжении многих лет успешно работает «Миргородкурорт», основанный еще в начале XX столетия.– В 1912 году при бурении скважин был открыт первый источник минеральной воды. По инициативе земского врача Ивана Зубковского в 1915 году были проведены исследования, в результате которых признали ее лечебные свойства. А в апреле 1917 года в Миргороде открыли первую водолечебницу на пять мест, – делает небольшой экскурс в историю Елена Зинченко. – Курорт известен и популярен не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Миргородский курорт славится торфяными грязями и целебной минеральной водой, которая по своим свойствам и химическому составу не уступает знаменитым немецким водам – аахенской и баден-баденской.Здравница специализируется на лечении заболеваний и проблем желудочно-кишечного тракта – хронических колитов, гастритов, различных заболеваниях печени, желчного пузыря и другие. На курорте занимаются также проблемами обмена веществ и эндокринной системы, включая сахарный диабет; заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата.От каких недугов избавят уникальные курорты Львовской, Винницкой и Одесской областей читайте в наших дальнейших публикациях.