Станцию метро «Московский проспект» переименовали. Теперь она называется «Турбоатом». Старые информационные указатели и схемы поменяли.

Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 «О переименовании станции метрополитена» 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом», сообщается на сайте КП «Харьковский метрополитен».

По словам пресс-секретаря метрополитена Алексея Битнера, в вагонах метро станцию объявляют по-новому. Информационные указатели и схемы тоже поменяли.