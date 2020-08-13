Соучредитель и режиссер «Театра на Жуках» Ольга Терновая получила главную награду крупнейшего в Украине литературного конкурса для детей и юношества «Корнійчуковська премія» со своим дебютным произведением для детей.

«Сказка о сказке» Ольги Терновой заняла первое место на конкурсе в номинации «Проза для детей младшего возраста». Это притча о том, что происходит, когда люди теряют ощущение жизни как чуда, рассказали в «Театре на Жуках».По сюжету в маленький городок, где люди живут своими заботами и радостями, не замечая, что давно перестали верить в чудо, приходит молодой волшебник Юн. Он творит чудеса, пытаясь разбудить людей и оживить душу этого города. Однако ему мало кого удается спасти. И когда Юн покидает город, его жители превращаются в тех, кем они являются на самом деле.Ольга Терновая особенно отметила, что в нынешнем году жюри впервые учитывало мнение самих читателей.– Очень интересно, что сейчас, кроме взрослого жюри, к оценке привлекли читателей того возраста, на который рассчитано произведение. Это отличная идея – позволить детям выбирать для себя книги, – говорит Ольга Терновая.Еще один харьковчанин, драматург и соучредитель «Театра на Жуках» Дмитрий Терновой, занял второе место в номинации «Драматургия для детей и юношества» со своей пьесой «Крыло бабочки». Пьеса была написано в прошлом году в рамках первой в Украине лаборатории драматургии для детей Национального союза театральных деятелей Украины.Это история о хрупкости мира, о том, как поступки людей могут влиять на окружающую среду, и о том, что любой человек может ошибаться, но в его силах исправить собственные ошибки.Никита, мальчик лет 9–10, ловит бабочек и тем самым провоцирует неожиданную цепь событий: начинается страшный ливень, который не утихает много дней и отражается на жизни многих стран. Между тем сам Никита болеет – у него высокая температура, он бредит, и в его видениях уже не впервые появляется бабочка, которой он случайно надорвал крыло. Бабочка жалуется на боль и уверяет, что ливень, обрушившийся на землю, не кончится, пока Никита не освободит ее из банки, в которую засадил несколько дней назад. И мальчик, несмотря на плохое самочувствие, решает немедленно действовать...– Для меня показательно, что первыми пьесой заинтересовались несколько детских театров, где сами дети выбирают материал для постановки. А теперь мою работу высоко оценило и взрослое жюри, – отмечает Дмитрий Терновой.Конкурс литературы для детей и юношества «Корнійчуковська премія» проводится с 2014 года. В нынешнем году в нем приняли участие около 250 авторов. В состав жюри вошли авторитетные издатели, литературоведы, редакторы, библиографы, литераторы, художники, деятели культуры.