В аварии пострадал пешеход.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 10 августа в 19:25 на перекрестке проспекта Гагарина и Мерефянского шоссе в Харькове автомобиль «Volkswagen Passat» совершил наезд на пешехода. В результате столкновения женщина получила травмы и була госпитализирована в больницу."Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу", - сообщили в ведомстве.