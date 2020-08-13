Малыша госпитализировали в больницу вместе с мамой.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов по поводу падения с высоты поступил 12 августа. Медицинская помощь понадобилась пятилетнему жителю Лозовского района области, который выпал из окна первого этажа."Бригада медиков прибыла на вызов через две минуты. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, пострадавшего мальчика вместе госпитализировали в лечебное учреждение", - прокомментировали в центре.