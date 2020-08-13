Мужчину задержали очевидцы преступления и вызвали сотрудников полиции.

Сообщение о преступлении на улице Раевский поступило в Киевское отделение полиции 12 августа около 12:00.Прибыв на место вызова полицейские установили, что потерпевший вышел из машины «Газель» и стал его разгружать. В это время подъехал легковой автомобиль «BMW», из которого выскочил мужчина и украл барсетку из грузового автомобиля.Злоумышленником оказался 34-летний гражданин Грузии.Дознавателем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.