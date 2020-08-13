Вместе с патриотическими организациями в акции примут участия ветераны АТО и ООС.

Союз ветеранов антитеррористической операции, вместе с организациями "Фрайкор" и "Правый сектор" анонсировали «Марш Независимости» , который состоится в Харькове 24 августа, в День Независимости Украины."Независимость - это то, что нужно ценить и защищать. Собственное государство - это жизненное пространство, необходимое для развития и существования нации. В 1991 году мы получили свое государство без боя и не осознавали настоящей ценности независимости, поэтому сегодня мы вынуждены отстаивать ее с оружием в руках. Независимость - это не только акт, который ее провозгласил; это сотни, тысячи и миллионы украинцев, которые за нее боролись на протяжении истории и те, кто ее защищает сейчас", - сообщают организаторы на странице акции.