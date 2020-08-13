Власти Харькова со значительной переплатой планируют восстановить набережную.Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на ProZorro, Департамент коммунального хозяйства заключил договор с ООО «Укрспецреставрация» по восстановлению элементов благоустройства Харьковской набережной вдоль правого берега реки Харьков. По результатам открытых торгов сумма контракта составила 18,6 миллионов гривен.
Согласно договору подрядчик должен сделать систему электроснабжения за 10,6 миллионов, заменить асфальтобетонное покрытие на новые тротуары из гранитной плитки, а также установить 26 скамеек и 50 урн.
"В смете ремонта на некоторые позиции можно увидеть существенное завышение цен. Например, песок покупают по 575,37 гривен за кубометр. При том, что рыночная цена песка в Украине вдвое дешевле. За щебень (фракция 20-40 мм) будет заплачено 1374,6 грн / м3, что на четверть дороже средних цен на Харьковщине.
По смете, 50 антивандальных урн обойдутся в 170 тысяч гривен, то есть одна урна будет стоить 3,4 тысячи. При том, что тот же Департамент коммунального хозяйства устанавливает урны стоимостью 900-1500 грн. в разных скверах и парках города", - сообщают журналисты.
Завершить все ремонтные работы подрядчик к концу следующего года.