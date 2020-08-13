События В Харькове на пешеходном переходе сбили девушку Вечерний Харьков 22:13 176 Об этом сообщил Игорь Черняк. Как сообщает Черняк, авария произошла на пешеходном переходе на проспекте Науки. Читайте также В Харькове полиция разыскивает свидетелей ДТП Песок, лавочки и урны для набережной обойдутся харьковчанам в два раза дороже рыночной стоимости За сутки в Харьковской области зафиксировали наибольшее количество случаев COVID-19 в Украине (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове полиция разыскивает свидетелей ДТП События 21:39 Лента новостей В Харькове на пешеходном переходе сбили девушку 22:13 В Харькове полиция разыскивает свидетелей ДТП 21:39 Песок, лавочки и урны для набережной обойдутся харьковчанам в два раза дороже рыночной стоимости 20:19 За сутки в Харьковской области зафиксировали наибольшее количество случаев COVID-19 в Украине (видео) 20:03 24 августа в Харькове пройдет «Марш Независимости» 19:50 В Харькове задержали иностранца, который похитить из автомобиля барсетку 19:15 Обвиняемый в захвате заложников в «Укрпочте» рассказал свою версию событий (видео) 19:03