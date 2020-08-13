Журналисты Вечернего Харькова составили субъективный рейтинг городских телеграм-каналов, которыми мы сами пользуемся.

Если раньше журналистка подразумевала исключительно работу "в поле", непосредственно на месте события ради получения материала, то с развитием информационных технологий подобная необходимость отпала, ведь что может быть оперативнее тысяч очевидцев, которые сами публикуют оперативную информацию с места событий?

Поэтому, мы решили отдать своего рода дань администраторам ресурсов, наиболее оперативно публикующих информацию.

  1. "Ху*вый Харьков" - один из самых оперативных источников информации, одновременно с этим, один из самых узнаваемы;
  2. ХС | Харьков - изначально задумывался как канал, публикующий события Салтовки, однако часто публикует информацию со всего города. За что им спасибо;
  3. ВЕХА - новичок среди харьковских телеграм-каналов, однако не уступает в оперативности "старожилам" и публикует очень качественный видео-контент про абсолютно разные события;
  4. ТРУХА - еще один новичок с качественным и оперативным контентом. Очень активно развивается и набирает подписчиков;
  5. ТипичнОЕ ХТЗ Харьков - как и ХС позиционирует себя исключительно районным телеграм-каналом, однако тоже оперативно публикует новости с разных частей города.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове на пешеходном переходе сбили девушку

События