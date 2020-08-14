Харьков и еще семь районов области попали в "желтую" зону карантинных ограничений.

Харьков;

Богодуховский район;

Валковский район;

Золочевский район;

Краснокутский район;

Нововодолажский район;

Первомайский район;

Чугуевский район.

Новое эпидемическое зонирование, которой начнет действовать с 17 августа, было утверждено 13 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, к желтой зоне отнесены:В желтой зоне, в частности,работа хостелов;работа кафе, ресторанов и ночных клубов в период с 24.00 до 7.00;проведение массовых мероприятий внутри заведений общественного питания в количестве 20 человек и больше;посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди пожилого возраста.