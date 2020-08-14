Харьков и еще семь районов области попали в "желтую" зону карантинных ограничений.

Новое эпидемическое зонирование, которой начнет действовать с 17 августа, было утверждено 13 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, к желтой зоне отнесены:

  • Харьков;
  • Богодуховский район;
  • Валковский район;
  • Золочевский район;
  • Краснокутский район;
  • Нововодолажский район;
  • Первомайский район;
  • Чугуевский район.

В желтой зоне, в частности, запрещены:

работа хостелов;
работа кафе, ресторанов и ночных клубов в период с 24.00 до 7.00;
проведение массовых мероприятий внутри заведений общественного питания в количестве 20 человек и больше;
посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

14 августа в части домов Харькова отключат воду

События