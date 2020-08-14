Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчёлы вытаскают весь мёд.Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно там хранилась часть креста, на котором был распят Иисус.
Главные приметы на Медовый Спас
• Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.
• Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.
• Розы отцветают — лето кончается.
• Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.
• Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.
Сегодня рекомендуют искупаться напоследок. После этого праздника купаться запрещено.
Что нельзя делать в Медовый Спас
• Работать.
• Устраивать шумные застолья.
• Употреблять скоромную пищу. В этот день нужно поститься.