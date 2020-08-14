Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчёлы вытаскают весь мёд.

Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно там хранилась часть креста, на котором был распят Иисус.

Главные приметы на Медовый Спас

 • Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.
 • Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.
 • Розы отцветают — лето кончается.
 • Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.
 • Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.                              

 Сегодня рекомендуют искупаться напоследок. После этого праздника купаться запрещено.                             

Что нельзя делать в Медовый Спас

 • Работать.
 • Устраивать шумные застолья.
 • Употреблять скоромную пищу. В этот день нужно поститься.

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